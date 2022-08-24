Спецслужба страны-агрессора намеревалась 24 августа провести в Киевской, Житомирской и Полтавской областях псевдоакции протеста для красивой картинки кремлевской пропаганды, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

В этих регионах ФСБ хотела обострить общественно-политическую ситуацию, используя родственников украинских военных. Организаторы должны были запечатлеть на видео «митингующих», которые яростно критикуют и осуждают командование ВСУ.

После кадры «протестов» должны были передать российским пропагандистам, которые распространили бы этот контент в Сети и прокремлевских средствах массовой информации.

Организовать постановочные «акции протеста» должны были экс-участники ОО «Журналисты Стремоусова», лидер которых Кирилл Стремоусов является «заместителем ВГА» оккупантов во временно захваченном Херсоне.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев предположил, что 24 августа может повториться трагедия Еленовки. Он рассказал, что россияне могут сделать с украинскими военнопленными в День Независимости.