Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Телеграм.
Дословно из заявления главы Черкасской ОВА:
«Во время воздушной тревоги силами противовоздушной обороны Украины была сбита ракета врага. Это произошло в небе над Черкасской областью. Не стоит публиковать фотографии, а также видео. Не нужно подвергать этим всех людей повторным атакам по локациям со стороны агрессора. И призываю всех обязательно беречься во время воздушных тревог».
Напомним, ранее в американском Институте изучения войны сделали заявление, что вооруженные формирования России, которые находятся на территории Украины, подчиняются непосредственно главе Кремля Владимиру Путину, обходя министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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