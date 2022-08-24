Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Телеграм.

Дословно из заявления главы Черкасской ОВА:

«Во время воздушной тревоги силами противовоздушной обороны Украины была сбита ракета врага. Это произошло в небе над Черкасской областью. Не стоит публиковать фотографии, а также видео. Не нужно подвергать этим всех людей повторным атакам по локациям со стороны агрессора. И призываю всех обязательно беречься во время воздушных тревог».

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны сделали заявление, что вооруженные формирования России, которые находятся на территории Украины, подчиняются непосредственно главе Кремля Владимиру Путину, обходя министра обороны РФ Сергея Шойгу.