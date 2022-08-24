Как информирует «НБН» со ссылкой на ISW, в Институте изучения войны предположили, что командиры группировок РФ, которые сейчас находятся в Украине, подчиняются непосредственно президенту России Путину.

Там отметили, что согласно данным непроверенных источников информации, командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно Владимиру Путину, обходя Министерство обороны Российской Федерации и руководителя Генштаба ВС РФ Герасимова.

Также в ISW со ссылкой на собранные данные предполагают, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу потерял доверие Путина. Это произошло после провала начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, в материале говорится, что источники в правительстве России подтвердили, что захватчики вывозят детей из Украины на территорию Российской Федерации, а там уже их усыновляют российские семьи.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «худший сценарий» войны против России уже пройден.