Как информирует «НБН», согласно заявлению начальника Главного управления разведки оборонного ведомства Украины Кирилла Буданова, в войне, начатой Россией против Украины, уже наблюдается переломный момент. По его словам, российские граждане начали понимать, что она касается их, а не идет где-то далеко на нашей планете.

Также Кирилл Буданов добавил, что россияне начали понимать, что армия Российской Федерации в действительности не такая и сильная, а системы противовоздушной обороны не такие уж и хорошие. Более того, российские войска в действительности не способны защитить временно оккупированную территорию Украинского государства.

Дословно из заявления Кирилла Буданова:

«Вовсе это никакая не вторая армия мира. Даже не четвертая. Да и день расплаты таки настанет. К людям уже начало приходить понимание о том, что будет расплата, особенно когда они лично начинают видеть, чувствовать, что война – это у них, а не где-то там далеко, в какой-то там части нашей планеты. Поэтому переломный момент уже стартовал».

Ранее Кирилл Буданов озвучил собственное мнение относительно того, будет ли вторжение войск Беларуси в Украину.