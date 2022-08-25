Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Энергоатом».

В сообщении отмечается следующее:

«В результате этого два работающих энергетических блока станции отключились от сети. Следовательно, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети. Это первое за историю ЗАЭС отключение такого масштаба».

Согласно данным компании, собственные потребности атомной электростанции в электропитании обеспечиваются с энергетической системы Украины через линию связи Запорожской атомной электростанции – Запорожской ТЭС.

Напоследок в «Энергоатоме» добавили:

«Замечаний никаких к работе автоматики и систем безопасности нет. Сейчас ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети».

Ранее в США и Великобритании озвучили свою позицию относительно угрозы, которая нависла из-за России над ЗАЭС.