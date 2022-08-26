Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного», а также местных телеграм-каналах.

Несмотря на заявление оккупантов о работе ПВО, местные телеграм-каналы сообщают, что это удары по Антоновскому мосту. Более того, ресурсы публикуют видео, где запечатлены новые удары по вышеуказанному объекту инфраструктуры.

В свою очередь российское пропагандистское информационное агентство РИА «Новости» пишет, что в небе над Херсоном прозвучали порядка десяти залпов противовоздушной обороны.

В это же время фото и видео новых взрывов на Антоновскому мосту начали публиковать херсонские паблики на условиях анонимности.

Напомним, ранее мы уже писали о ситуации с Антоновским мостом.