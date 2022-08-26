Как информирует «НБН», об этом заявил Иван Федоров, городской голова Мелитополя.

Дословно из заявления Федорова:

«Десять химических лабораторий сейчас находятся на территории одного из больничных учреждений в Мелитополе».

Местные власти считают, что российско-оккупационные силы завезли лаборатории для того, чтобы спасти собственных офицеров в случае радиационных выбросов на Запорожской атомной электростанции.

Напоследок Федоров добавил:

«Естественно, они вовсе не думают о мирных гражданах».

Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что Запорожская атомная электростанция была полностью подключена к сети и вырабатывает энергию для Украины.