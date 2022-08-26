Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы городского совета Мариуполя, у местного населения до сих пор нет доступа к нормальной питьевой воде.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Население Мариуполя из Кальмиусского района не имеет доступа к нормальной питьевой воде. В результате люди вынуждены брать воду из «источников» (смотрите фото далее). Несмотря на то, что оккупационные силы РФ неоднократно делали заявления относительно этого, проблемы со снабжением водой людей до сих пор не были решены. Жители Мариуполя по настоящее время не имеют нормальной воды для употребления в пищу. Они просто набирают ее из луж. Люди выживают так, как только могут».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Польше считают, что мариупольской трагедии можно было бы избежать.