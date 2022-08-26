Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Энергоатома».

В сообщении отмечается:

«Двадцать шестого августа в 14 часов 04 минуты один из остановленных вчера энергоблоков Запорожской атомной электростанции был подключен к энергетической сети. Сейчас продолжается набор мощности. К работе оборудования и системам безопасности никаких замечаний нет».

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что впервые за всю историю существования Запорожской атомной электростанции ЗАЭС была полностью отключена от энергосети. Кроме того, уже не раз сообщалось, что из-за действий российских оккупантов миру может угрожать большая опасность – выброс радиации в внешнюю среду.