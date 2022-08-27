Как информирует «НБН», в эфире телемарафона Юрий Игнат заявил, что также вышеупомянутые зенитно-ракетные комплексы могут также уничтожить и крылатые ракеты российских захватчиков.

«Эти комплексы небольшой дальности. Однако, так или иначе, это современные радары и ракеты. Они могут помочь Украине еще лучше защищать небо над нашей страной от авиации врага, и от их крылатых ракет».

В настоящее время достоверной информации о сроках поставок этого вооружения нет. Однако принимая ко вниманию ситуацию в нашей стране, период обучения специалистов может быть сокращен в два раза.

Кроме того, Игнат надеется на то, что партнеры Украины на Западе все же примут решение относительно предоставления нашей стране современных истребителей с радарами, а также ракетами, которые усилят защиту неба. Он добавил, что пилоты из Украины готовы осваивать новую технику, хотя и речи о таком обучении пока что не идет.

Он напоследок добавил:

«Если будет принято такое решение, соответственно, будут и пилоты обучаться на такой вид военной авиации».

Ранее мы уже писали о том, что ВСУ уничтожили 2 вражеских РСЗО Смерч в Херсонской области.