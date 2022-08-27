Как информирует «НБН» со ссылкой на OSINT-исследователя Тима Эрхарта в Twitter, опубликованный в Сети снимок был сделан приблизительно в 15 часов двадцать шестого августа. То есть, практически через час после того, как ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту.

Известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по южной части моста. Сама секция в результате попадания ракет не разрушилась, однако полотно сильно повреждено. Транспорта на Антоновскому мосту, исходя из снимка, тоже не видно, что свидетельствует о том, что это сооружение не используется. Но до сих пор работает понтон оккупационных сил.

Помимо того, Тим Эрхат показал также и спутниковый снимок Дарьевского моста, который был возведен через реку Ингулец, что в Херсонской области. Из-за плохого качества снимка повреждений на мосту незаметно. Однако понтонная переправа, которую оккупанты построили рядом, говорит о том, что оккупационные силы используют ее для переброски военной техники.

Ранее в Херсонской ОВА уже сообщали о последствиях ударов ВСУ по Антоновскому мосту.