Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Сергея Хланя в социальной сети Facebook, это произошло возле Чернобаевки, что в Херсонской области.

Дословно из сообщения, которое обнародовал депутат Херсонского областного совета:

«26 августа вблизи Чернобаевки оккупационные силы выехали на точки двумя РСЗО «Смерчь». Они уже начали располагаться для нанесения ракетного удара по Николаеву».

Согласно словам Хланя, в это время по российским реактивным системам ударили Вооруженные силы Украины.

«Минус две РСЗО. Плюс паника у врага», — подытожил он.

Ранее мы писали о том, что в Сети были опубликованы новые снимки очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту.