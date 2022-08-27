Как информирует «НБН», согласно словам представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скабицкого, которые он озвучил в интервью «РБК-Украина», нынешняя осень будет решающим периодом в войне.

Дословно из заявления Скибицкого:

«Решающим периодом станет именно осень. В случае природных и климатических условий, можно выделить сентябрь и октябрь месяцы. Потом будет непогода. Ноябрь, за ним зима, однако бои будут продолжаться. Они могут быть не так активны, но мы имеем опыт применения ВС РФ против Черниговской и Сумской областей, что было в конце зимы текущего года. И несмотря на их бегство оттуда, у границ Украины с Россией сохраняется порядка четырех батальонных тактических группы».

Согласно его словам, «при любом раскладе» зимний период будет весьма сложным, так как «будут идти беспокоящие боевые действия, и все для того, чтобы держать в напряжении ВСУ».