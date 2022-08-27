Как информирует «НБН» со ссылкой на «Крым.Реалии», на платформах железной дороги можно увидеть такое тяжелое вооружение, как инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55, 152-миллиметровые гаубицы (2С19 «Мста-С» и 2С1 «Гвоздика»).

Помимо прочего, эшелон перевозит такие танки, как Т-80 и Т-72, грузовые транспортные средства, боевые машины пехоты. Некоторые из них на базе ракетных тягачей.

Кроме этого в материале отмечается, что в составе воинского эшелона были также видны крытые вагоны и даже цистерны с топливом.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Российская Федерация получила от Ирана сотни беспилотных летательных аппаратов, которые могут применяться агрессором в войне против Украинского государства.