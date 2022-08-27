Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение спикера Одесской области Сергея Братчука в Телеграм, на территории временно оккупированной Михаловки, что в Запорожской области, в очередной раз отличился коллаборант.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Андрей Рыжков когда-то ранее был пограничником в нашей стране. Он отдавал присягу на верность народу Украины. После того, как он ушел в отставку, он стал основателем общественной организации «Пограничники Михайловщины». Но в итоге предал Родину. Он самостоятельно предложил свои услуги оккупантам в качестве «начальника полиции».

Братчук добавил, что в социальных сетях пишут, что он был найден повешенным в петле. Однако окончательно пока что источники эту информацию не подтвердили. Как следствие, пока что в режиме ожидания официальной информации.

Напомним, ранее сегодня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили потери врага на территории Украины.