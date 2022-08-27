Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, озвученную Генеральным штабом ВСУ, в общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля 2022 года) армия Российской Федерации потеряла уже 46 тысяч и 500 своих военнослужащих. И это только безвозвратные потери, не говоря о раненных, в том числе тех, которые уже никогда не смогут вернуться на фронт.

В общей сложности, согласно данным Генерального штаба ВСУ, общие вражеские потери, начиная с 24 февраля по 27 февраля, ориентировочно составили 46 тысяч и 500 ликвидированных военных РФ, 1939 танков, 4254 боевых бронированных машин, 1045 артиллерийских систем, 274 реактивных систем залпового огня, 148 средств противовоздушной обороны, 234 самолетов, 202 вертолета, 836 беспилотников, 196 крылатых ракет, 15 кораблей и катеров, 3165 единиц автомобильной техники и автомобильных цистерн, 99 единиц специальной техники.

При этом отмечается, что самое большое количество потерь российские вражеские силы понесли на Донецком направлении.

Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали о том, что на территорию Крыма из Российской Федерации едет эшелон с военной техникой.