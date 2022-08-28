Как информирует «НБН», перехваченный украинской разведкой разговор был опубликован на Facebook-странице ГУР Минобороны Украины.

Дословно из заявления российского военного:

«Еще в июле сгорел танк. Погиб механик. Буквально каждый день работает их артиллерия по нас. Вот так. Остальное более-менее нормально все. Очень много «двухсотых» и «трехсотых». На протяжении последнего времени, там где сейчас я, их мало, но в первые июльские дни было гораздо больше».

Стоит отметить, что в материале Института исследования войны (США) говорится, что Россия намерена перебросить в Украину 3-й АК, чтобы усилить наступательные действия. Однако, согласно мнению экспертов, это не даст Кремлю никакого толка, так как военные прошли сокращенный курс обучения, а их возраст уже весьма стар для войны.