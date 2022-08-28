Как информирует «НБН», согласно заявлению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на территории временно оккупированного Сватово прогремели сильные взрывы на базе российских захватчиков.

Дословно из заявления Гайдая:

«В ночное время у них там что-то произошло. Однако уже в нашем Сватово. У них там была база. Практически все войска уже были выведены из Сватово. Сейчас там осталась только так называемая «полиция» ОРДЛО. Также там осталась аграрная база, на которое они проводили передислокацию. И вновь на той базе была какая-то «бавовна». Еще несколько часов тому назад там сильно все подрывалось и горело».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ нанесли точные удары по Антоновскому мосту в Херсоне.