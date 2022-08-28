Как информирует «НБН», об этом говорится в материале qirim.news.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На территории Севастополя, находящегося под временно оккупацией России, «стражи порядка» вычислили, а после задержали мужчину, спевшего в своем автомобиле украинскую песню «Ой у лузі червона калина».

Пропагандистские телеграм-каналы пишут по этому поводу, что мужчина был обвинен в «дискредитации» армии Российской Федерации, которая в настоящее время ведет преступную против украинского народа войну.

Пришедшие с войной в Украину оккупанты хвастаются тем, что задержание мужчины было проведено в жесткой форме. Силовики РФ уложили человека лицом на асфальт. А чтобы поднять потом его с земли, они начали тянуть его за волосы.

Также известно, что этот мужчина был вычислен при помощи видео с камер наблюдения, на которые попало его транспортное средство, а также социальные сети.

Напомним, из России на территорию Крымского полуострова едет эшелон с военной бронетехникой.