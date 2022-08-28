Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом рассказал городской голова Иван Федоров в эфире телевизионного канала Freedom.

Согласно предварительным данным, в поселке Мирном, что в Мелитопольском районе, было в дребезги разбито одно из зданий, в котором активно проводилась подготовка к псевдореферендуму. В городе была разрушена одна из самых больших военных баз, которая располагалась на территории завода «Автоцветлит».

По словам Федорова, на территории района уже на протяжении трех недель ежедневно у россиян что-то случается.

Также известно, что взрывы в поселке Мирное, что в Мелитопольском районе, а также в самом городе, прогремели в ночное время.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабном ударе ВСУ по базе россиян в Херсоне, в результате чего сдетонировал боекомплект.