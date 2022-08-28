Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении руководителя Запорожской областной военной администрации Александра Старуха в Телеграм.

Дословно из сообщения чиновника:

«С четырех и до шести часов утра продолжалась атака со стороны врага. Последствиями обстрела стало возникновение множества пожаров. Целый ряд частных домов на разных улицах были разрушены. Спасателям Государственной службы чрезвычайных ситуаций вовремя удалось локализовать возгорание»

Согласно словам руководителя региона, данные о пострадавших в результате вражеской атаки уточняются.

Насколько известно, это уже не первый обстрел российскими войсками городов Запорожской области. В частности, двадцать пятого августа захватчики из артиллерии били по городу несколько часов подряд, в результате чего были жертвы.