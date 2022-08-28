Как информирует «НБН», Херсонское издание «Мост» пишет, что об этом сообщают местные жители.

Согласно опубликованному материалу, жители Херсона также сообщили , что в результате сильных взрывов в нескольких зданиях ИК вылетели окна. Аналогичное наблюдалось и в расположенных неподалеку от многоквартирных жилых домов.

Отмечается и об активном движении автотранспортных средств российских захватчиков в микрорайоне Северный.

Дословно из материала издания:

«Сейчас известно о том, что на территории колонии №90, что в Херсоне, оккупационные силы России обустроили собственную базу, где, по всей вероятности, хранились их боеприпасы. Именно они, вероятно, и сдетонировали после того, как Вооруженные силы Украины нанесли удар. Жители города отмечают, что в промзоне был сильный пожар».

Согласно заявлениям местных жителей, удар был нанесен по промышленной зоне, которая располагалась рядом с колонией №90, захваченной оккупационными силами для дальнейшего размещения там военной техники и живой силы. Немало из последних, по предварительной информации, были уничтожены в результате нанесенного украинскими силами удара.

Напомним, ранее мы уже сообщали об очередном ударе ВС Украины по Антоновскому мосту в Херсоне.