Как информирует «НБН», ссылаясь на оперативное командование «Південь» председатель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что украинские артиллеристы нанесли сокрушительные удары сразу по трем пунктам управления военных РФ на территории Дарьевки и Херсона.

Дословно из обнародованного Братчуком сообщения:

«Огневые задачи украинских артиллеристов и ракетчиков были выполнены. ВСУ попали по трем пунктам управления РФ во временно оккупированном Херсоне и Дарьевке. В том числе, удар пришелся и по 35-й армии рашистов в Новой Каховке».

Помимо того, были поражены и склады боеприпасов на территории Херсона и Любимовки. Уже есть подтвержденные данные относительно количества ликвидированных оккупантов в результате нанесенных ударов. Итак, погибли одиннадцать рашистов. Было уничтожено три единицы автомобильной бронированной техники и САУ «Мста-С».

Напомним, сегодня утром мы уже писали о том, что на базе оккупационных сил в Херсоне произошел взрыв, в результате чего сдетонировал боекомплект.