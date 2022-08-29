Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», об этом в интервью СNN заявили два американских чиновника высокого чина.

Перед наступлением формирующие операции являются стандартной военной практикой. Это включает в себя нанесение огневых ударов по вражеским силам, чтобы подготовить поле боя для наступлений, которые были запланированы.

Согласно словам чиновников, которые ознакомлены с разведданными, в США полагают, что контрнаступление, которое весьма долго ждали, будет включать в себя наземные и воздушные операции одновременно.

Высокопоставленный американский чиновник подчеркнул, что такого рода планы у властей Украины появились после того, как война Российской Федерации в Украине перевалила ща шестимесячный рубеж. В это же время американские оценки показывают, что Российская Федерация могла перебросить на фронт меньше подразделений, нежели изначально предполагалось.

Согласно словам чиновника, множество из уже существующих подразделений это те, которые Российская Федерация организует в боевые тактические группы. В них входят артиллерия, противовоздушная оборона, пехота, а также танки.

Напомним, ранее один из высокопоставленных американских чиновников сообщил, что Украина не предупреждала Штаты о том, что будет нанесен удар по аэродрому ВС РФ в Крыму.