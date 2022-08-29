Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении советника главы областной военной администрации Сергея Хланя, местном издании «Мост», а также анонимных телеграмм-каналах. Кроме того, это сообщает и анонимный источник «Украинской правды» в политической силе «Слуга народа».

Так, одновременно несколько анонимных телеграмм-каналов вчера, двадцать восьмого августа, сообщили, что в Херсонской области был убит Алексей Ковалев.

В частности, Сергей Хлань заявил:

«Появилась информация относительно того, что в Железном Порту был убит бывший парламентарий, предатель Украины Алексей Ковалев. Эти данные требуют подтверждения. Однако о смерти своего министра уже сообщали даже пропагандистские средства массовой информации, хотя сразу удалили».

В свою очередь источник «Украинской правды» в «Слуге народа» также подтвердил информацию о том, что в Херсонской области был убит Алексей Ковалев.

Помимо того, добавим, что косвенно смерть Ковалева также подтвердили и несколько источников «Моста» в правоохранительных органах. Хотя при этом они не опровергают версии с инсценировкой.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по оккупантам в Херсонской области.