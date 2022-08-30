Как информирует «НБН», об этом говорится в материале издания The Washington Post, которое ссылается на украинского чиновника и дипломата из США, предпочитавших оставаться неназванными.

Так, средство массовой информации пишет, что защитники Украинского государства изготовили приманки из древа. Однако российские военные, увидев их через объектив БПЛА, посчитали, что это именно реальные HIMARS. Далее беспилотники РФ передавали информацию о местонахождении деревянных «Хаймарсов» ракетоносцам, дислоцирующимся в акватории Черного моря. Далее последние наносили удары по макетам, принимая их за американскую военную технику.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Спустя несколько недель в полевых условиях такого рода приманка «вытащила» из России как минимум десять ракет класса «Калибр». Это является первоначальным успехом, который позволил Украине расширить производство копий для более широкого применения».

Американский дипломат подчеркнул, что именно ударами по макетам из дерева можно отчасти пояснить то, что российские военные отчитывались об уничтожении огромного количества «Хаймарсов», большего, чем Украина получила.