Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в Телеграм, войска России утром, тридцатого августа, обстреляли центральную часть города. Он добавил, что предварительно четыре мирных жителя погибли.

Также выяснилось, что оккупационные силы Российской Федерации ударили по Харькову артиллерийскими системами. В настоящее время известно, что в результате вражеского обстрела погибли четыре человека. Еще как минимум столько же получили ранения.

Позже Игорь Терехов обнародовал уточненную информацию о последствиях вражеского обстрела, добавив, что известно о пяти погибших и семи раненных.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали, что враг нанес ракетный удар по городу Запорожью.