Как информирует «НБН», об этом Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего видеообращения от двадцать девятого августа.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Кто-то желает быть в курсе наших планов? Ни одно ответственное лицо не предоставит никакой конкретики в этом плане. Ведь это война. И так происходит на войне. Однако оккупанты должны знать, что мы будем гнать их до границы, нашей границы. И ее линия не изменялась. Оккупационные силы весьма хорошо знают ее. Если они желают выжить, то военным РФ уже пора бежать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в РФ, тогда сдавайтесь в плен. Украинская сторона гарантирует таким военным выполнение всех норм Женевской конвенции».

В это же время Верховный главнокомандующий ВСУ предупредил, что если захватчики Российской Федерации не услышат его призыв, то они будут иметь дело с защитниками Украинского государства. Военные Украины «не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит нашей стране».

Напоследок Зеленский добавил, что война началась с оккупации Крымского полуострова и Донецкой с Луганской областей. Освобождением именно этих территорий война должна и завершиться.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ готовят почву для масштабного контрнаступления.