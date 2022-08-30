Как удалось выяснить корреспондентам «НБН», украинские военные обнародовали информацию о том, сколько солдат и военной техники России были уничтожены на Херсонском направлении за минувшую ночь. Более детально об этом рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Она подчеркнула:

«Буквально накануне мы уже давали отчет за сутки касательно того, что мы имели показатель уже более 80 ликвидированных военных РФ. Они уже успокоились, навсегда. Это было предыдущей ночью. Этой ночью мы имеем почти тот же самый показатель. Только к этому прибавляется почти шестьдесят единиц техники, которая была уничтожена в ночь с 29 на 30 августа».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что военные Российской Федерации испытывают огромные проблемы с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, которые Москва закупила у Тегерана для ведения боевых действий на территории Украинского государства.