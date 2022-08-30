Как информирует «НБН», из сообщения главы областной военной администрации Запорожья Александра Старуха стало известно, что агрессор нанес ракетный удар по Запорожью.

Согласно имеющейся предварительной информации, в результате вражеских обстрелов, к счастью, пострадавших нет. Более того, пока что не были зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры.

В это же время глава Запорожской областной военной администрации добавил, что сейчас последствия удара уточняются.

К большому сожалению, Россия не редко бьет ракетами по мирному украинскому населению, последствиями чего является гибель гражданских, их ранение, а также разрушение инфраструктуры. К примеру, тот же самый город Запорожье уже не раз подвергался ракетному обстрелу россиян. Так произошло и 18 августа, в результате чего значительные разрушения получило здание в Шевченковском районе города.