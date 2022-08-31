Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Страткома Вооруженных сил Украины в Телеграм.

В свою очередь еще один телеграм-канал «НП Крым» пишет, что огонь на российской нефтебазе в Крыму пылает с шести часов утра. На место инцидента прибыли работники МЧС РФ.

При этом российские средства массовой информации пишут, что в Красногвардейском горят складские помещения. Согласно информации прибывших на место инцидента пожарных, было установлено, что площадь возгорания достигла 800 метров квадратных.

В это же время пока что не сообщается о каких-то жертвах и пострадавших в результате возникшего инцидента.

Напомним, ранее мы уже писали о потерях российских военных под Херсоном.