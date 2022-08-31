Городской глава Мелитополя рассказал, что в Российскую Федерацию сбежал «замглавы» Херсонской области Кирилл Стремоусов, откуда продолжает «руководить» оккупированным регионом. Его «коллега», ставленник Кремля в Запорожской области Евгений Балицкий прячется на территории аннексированного Крымского полуострова, информирует «НБН» со ссылкой на FREEDOM.

По словам Федорова, кремлевские перебежчики осознают, что силы сопротивления на временно захваченных территориях не дадут покоя ни одному предателю, поэтому единственное, что им остается – раскаяться в содеянном и просить защиты у Украины.

Как отметил мэр Мелитополя, один из ставленников Москвы Евгений Балицкий уже пытался связаться с нашими спецслужбами, чтобы «раскаяться за неправильный выбор».

Напомним, что на днях стало известно о ликвидации бывшего народного депутата ВРУ, предателя Украины Алексея Ковалева. Коллаборант был убит в Херсонской области.