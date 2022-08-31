Юрист общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев ответил на вопрос могут ли военнообязанным женщинам вручать повестки на улице, информирует «НБН».

По словам эксперта, украинское законодательство не определяет, где именно нужно вручать повестку, следовательно, в Вооруженных силах Украины считают, что уполномоченные лица могут вручать этот документ военнообязанным мужчинам и женщинам в любом месте, в частности на улице.

Лихачев подчеркнул, что незаконно выписывать повестку на улице любому. Выписывать этот документ должен руководитель территориального центра комплектования и соцподдержки на конкретное лицо.

Напомним, что адвокат юридической фирмы рассказал, должны ли становиться на военный учет студентки, если их специальность есть в списке Министерства обороны.