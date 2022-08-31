В своем Telegram-канале рупор путинского режима пожаловался на активность украинских военных на Херсонском направлении. По словам пропагандиста, ВСУ «стреляют из всего, что имеют», информирует «НБН».

Дремов заявил, что самой большой ошибкой россиян стало то, что они «допустили интенсивную и глубокую милитаризацию» Украины. Он пожаловался, что время играет не в пользу захватчиков и им нужно срочно изменить стратегию.

Пропагандист отметил, что есть большой риск потерять оккупированный Херсон, поскольку уже путинские войска несут множество потерь. Также он порадовался тому, что якобы уже не командует «спецоперацией» глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Дремов верит, что отстранение министра поспособствует переменам на фронте.

Отметим, что официальной информации об увольнении Шойгу нет. Кроме того, в СНБО объяснили, почему Путин до сих пор не отстранил министра на фоне многочисленных провалов ВС РФ в Украине.