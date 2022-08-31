Оккупанты не перестают калечить себя, чтобы не воевать в Украине. После того, как в июне командование армии Путина ввело карательные меры за самострел, солдаты начали выставлять из окопов руки или ноги, чтобы получить ранение, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Однако эта тактика не оказалась очень эффективной, «300-х» просто перестали эвакуировать с передовой. Не помогают избежать участия в войне и рапорты, документы в штабах ВС РФ просто игнорируют. По этой причине «освободители» придумали другой способ попасть в тыл и избежать наказания командиров.

Оккупанты начали выбрасывать из окопов гранату и выставляли над ней руку, зарабатывая осколочные ранения. «Трехсотых» вынужденно отправляют на лечение в тыл. Кроме того, множество захватчиков в такой ситуации умудрились получить компенсацию в размере 3 000 000 рублей, при лучшем раскладе их отправляли домой, выдавая документ о непригодности к военной службе.

Командиры высшего звена армии РФ быстро поняли что к чему и начали официально обвинять всех «300-х» в том, что они пренебрегают техникой безопасности. В результате захватчикам с осколочными ранениями перестали начислять компенсации, даже если они травмировались во время боя.

Отметим, что российские военные регулярно отказываются выполнять приказы идти в наступление, иногда в их числе есть и командиры. ГУР Минобороны опубликовало телефонный разговор путинского солдата, который сообщил о целом полке «отказников».