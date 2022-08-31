О «лагере неопионерии путиногента» в селе Мелекино стало известно из Telegram-канала советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, где он опубликовал кадры подготовки к войне несовершеннолетних украинцев, информирует «НБН».

«Новая порция дна дна», — подписал видео чиновник.

По словам советника городского главы, оккупанты готовят украинских детей убивать своих сверстников с юного возраста, только за то, что они не россияне.

В программе «военных учений» для маленьких украинцев: сбор и разбор автомата, тактическое сражение, тактическая медицина, снятие растяжки и боевое сложение парашюта.

Ранее Андрющенко рассказывал, что в этом «лагере» насаждают ненависть к Украине и учат убивать украинцев. Из Мариуполя там 10-12 детей коллаборантов, которые одними из первых присоединились к оккупационному режиму. Захватчики учат обращаться с оружием даже девочек.

Ранее пресс-служба городского совета Мариуполя показала, как местное население выживает без доступа к питьевой воде, в частности, в каких «источниках» они набирают живительную влагу.