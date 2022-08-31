В своем сообщении мэр отметил:
«Сопротивление продолжается. Сейчас зафиксировано порядка десяти взрывов к югу от Мелитополя. В направлении Молочного лимана. Туда российские войска свозили собственную военную технику».
Кроме того, городской голова Мелитополя добавил, что взрывы происходили по нарастающей. Изначально они были слышны жители южных улиц, а потом и весь город.
Напомним, ранее Иван Федоров сообщал, что российские оккупанты завезли в Мелитополь десятки химических лабораторий, чтобы обезопасить военное командование РФ на случай выброса радиации из ЗАЭС.
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