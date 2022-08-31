Как информирует «НБН», в СМИ появилось видео, на котором депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Миронов, прибывший на территорию оккупированного российскими войсками Луганска, призывал к тому, чтобы переименовать так называемую «спецоперацию» в Украине.

В частности, он предполагает, что «военная спецоперация», как это называют российские власти, а в действительности это убийственная война против украинского народа, будет заменена на «контртеррористическую операцию».

Более того, российский политик призвал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского. В частности, видео такого заявления Сергея Миронова было опубликовано телеграм-каналом «Всевидящее ОКО».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут гнать оккупантов до границы между нашей страной и РФ.