Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного».
В сообщении отмечается следующее:
«Рядом с Херсоном слышны сильные взрывы».
В настоящее время пока что не было никаких официальных данных по этому поводу.
В свою очередь в телеграм-канале «Доброго вечора, ми з України» было опубликовано фото, на котором запечатлено столб черного дыма. По всей вероятности, там произошел взрыв. Под снимком написано, что это в Новой Каховке, которая в настоящее время оккупирована россиянами.
Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что утром в Херсоне прогремел сильный взрыв.
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