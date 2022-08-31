Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного».

В сообщении отмечается следующее:

«Рядом с Херсоном слышны сильные взрывы».

В настоящее время пока что не было никаких официальных данных по этому поводу.

В свою очередь в телеграм-канале «Доброго вечора, ми з України» было опубликовано фото, на котором запечатлено столб черного дыма. По всей вероятности, там произошел взрыв. Под снимком написано, что это в Новой Каховке, которая в настоящее время оккупирована россиянами.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что утром в Херсоне прогремел сильный взрыв.