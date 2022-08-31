Жданов считает, что с высокой долей вероятности Украина может повторить историю Израиля. Такой сценарий возможен при выходе путинских войск на границы 1991 года и продолжении обстрелов территорий нашей страны ВС РФ, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «УНИАН».

В таком случае Киеву и коллективному Западу нужно будет выбрать: либо остановиться на границе, тогда военный конфликт будет продолжаться с низкой интенсивностью, либо войти на территорию страны-оккупанта, создать буферную зону и предотвратить обстрелы Украины.

Военный эксперт убежден, что украинцы должны быть готовы к «израильскому сценарию». С ракетами наша страна будет бороться с помощью ПРО, которые иностранные партнеры должны поставить в сентябре. Кроме того, в Израиле заговорили о возможной передаче тактической системы противоракетной обороны «Железный купол».

По словам Жданова, «израильский вариант» окончания боевых действий произойдет, если Россией продолжит управлять Путин или его преемник, например, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который не откажется от имперских амбиций.

Ситуация с войной может решиться проще, если в результате госпереворота в России придут к власти либерал-демократы, в таком случае Украина полностью восстановит свою территориальную целостность.

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «худший сценарий» войны с россиянами остался позади.