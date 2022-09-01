В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина советник Ермака отметил, что операция по освобождению Юга Украины идет планомерно, наши военные разрушают логистику россиян, вражеские системы противовоздушной обороны и склады, информирует «НБН».

Арестович подчеркнул, что если ВСУ не деоккупировали Херсон, это не означает провал операции. Он подчеркнул, что поднять флаг Украины над Херсонской ОГА и сохранить личный состав армии можно при отсутствии у путинских военных возможности и желания сопротивляться, над чем и работают наши защитники.

Представитель Офиса Зеленского заявил, что быстрых побед не будет. Он добавил, что ВСУ изначально избрали тактику системного перемалывания оккупационных сил, что займет немало времени.

Ранее Арестович объяснил, главное различие между Вооруженными силами Украины и российскими войсками.