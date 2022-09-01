В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина Арестович рассказал, что в нашей стране значительное количество мобилизованных военнослужащих имеют военный опыт, поскольку имеют за плечами учения и 8 лет войны с россиянами, информирует «НБН».

По словам Арестовича, хорошо обученный боец пехоты дороже системы HIMARS. Советник Ермака отметил, что в Украине из миллиона ВСУ воевать умеют 200-300 тысяч бойцов, которые умели воевать «малую войну», которая длилась на Донбассе с 2014 года.

Представитель ОПУ добавил, что основная масса украинской армии – мобилизованные, многие из которых видели автомат впервые в жизни и им очень нелегко выполнять такие сложные операции как наступление.

Арестович подчеркнул, что Украина бережет своих военных в отличие от ВС РФ, которые набирают в путинские войска скрыто-мобилизованных и бросают их на передовую после одной-двух недель подготовки.

Отметим, что Кремль всеми силами пытается восполнить потери своей армии в Украине, в частности, набирая «призывников» в ОРДЛО. Оккупанты загребают всех мужчин под ряд, забирают даже пациентов больниц с серьезными травмами.