В своем Telegram-канале Невзоров сообщил, что ему написали старые приятели из Санкт-Петербурга, которые работают строителями. Журналист отметил, что они ринулись в оккупированный Мариуполь, чтобы распилить огромные бюджеты, которые Москва выделила на «восстановление» разрушенного войсками РФ города, информирует «НБН».

Как рассказал журналист, работники неделю сидят сложа руки, поскольку им не привозят хлорную известь. Строители объяснили, что хлорка необходима в больших скоплениях трупов, то есть в Драмтеатре, только после этого можно заливать бетон, в противном случае все равно будет пробиваться вонь.

Старые приятели оппозиционера добавили, что они получили распоряжение не поднимать шум, если они найдут скопления мертвых тел, не вытаскивать трупы, а по-тихому забетонировать их. Таким образом российские оккупанты намереваются скрыть доказательства убийства 600 мариупольцев.

Напомним, что в начале августа в РФ появился план по «восстановлению» и «развитию» Мариуполя, разрушенного путинскими войсками. Украинская разведка выяснила, что оккупанты хотят сделать с заводом «Азовсталь».