Военный утверждает, что главная проблема Вооруженных сил Украины, которую необходимо решить руководству страны, — недостаток артиллерийского оружия, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Свитан подчеркнул, что увеличение количества такого вооружения и боеприпасов к нему усилит огневую мощь украинской артиллерии, кроме того, это поможет Генштабу сохранять наших бойцов пехоты.

Следующий насущный вопрос, который Киев уже решает с помощью западных союзников, — дефицит бронированной техники. Еще одна острая проблема украинской армии – пополнение военного авиационного парка.

По словам полковника, отсутствие самолетов заметно во время боевых действий. Он добавил, что недавняя передача воздушных судов от иностранных партнеров усилит ВСУ, однако еще необходимы многофункциональные истребители, которые станут большим подспорьем при деоккупации востока и юга Украины.

Напомним, что советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал о преимуществах украинской армии перед оккупационными силами.