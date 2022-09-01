Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», заявление о действиях ВСУ на Юге страны озвучила сегодня во время брифинга начальник ОК «Юг» Гуменюк Наталия.

Дословно из обнародованного заявления:

«Подразделения ВСУ продолжают вести позиционные бои. Защитники Украины закрепляются на территориях, на которых сейчас находятся. Мы активно уничтожаем вражеские запасы, а также продолжаем держать под своим контролем транспортные пути, по которым российские захватчики пытаются подтягивать собственные резервы. Мы также продолжаем уничтожать командные пункты и места сосредоточения личного состава, а также техники».

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, как российские военнослужащие расстреляли сотрудников ФСБ в Херсоне.