Как информирует «НБН» со ссылкой на ВВС, во время телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированных российскими захватчиками город завезли более пятисот российских учителей. Им дали обещание, что они получат «бесплатное жилье», а также «высокие заработные платы» в будущем за преподавание.

Отныне эти учителя будут каждый день принуждать украинских детей петь российский гимн, а также поднимать флаг страны-агрессора России. Примечательно, что большая часть учителей из Украины отказались работать на РФ.

Дословно из сообщения Ивана Федорова:

«Начи учителя просто героические. Директора школ и детских садиков в своем большинстве отказались сотрудничать с захватчиками. Только десять процентов сотрудников образовательного отдела согласились стать в строй с коллаборантами. Но в большинстве своем это технические специальности. С оккупантами не согласился сотрудничать ни один директор в образовательной сфере».

Напомним, ранее мы уже писали, что захватчики завезли в Мелитополь химические лаборатории.