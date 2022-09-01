Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, известно, что российский военнослужащий застрелил двух офицеров Федеральной службы безопасности России. Это произошло на территории временно захваченного россиянами Херсона. А точнее в одном из местных кафе.

Следственные органы России говорят, что 4 офицеров ФСБ посетили кафе Food Fuel в Херсоне. Они заметили там двух пьяных сержантов армии РФ. Последние распивали спиртные напитки.

Далее ФСБшники обвинили военных, что те употребляют алкоголь в форме. После этого один из сержантов, достав пистолет, выстрелил в землю. После этого офицер Федеральной службы безопасности России попытался выхватить огнестрельное оружие у военного, но в это время другой захватчик начал стрелять из автомата.

Во время перестрелки погибли два сотрудника Федеральной службы безопасности, которые вместе с российскими военными незаконно пересекли границу РФ и Украины и участвовали в оккупации украинской территории.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал о главном отличии армии РФ от ВСУ.