Как информирует «НБН», об этом в Телеграм сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Дословно из сообщения главы ОВА:

«Заранее согласованный сторонами маршрут для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС обстреливается оккупантами РФ. Передовая группа Организации объединенных наций не может продолжать передвижение далее, ведь это небезопасно».

Кроме того, Старух подчеркнул, что Украинское государство всячески продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

При этом он добавил:

«Мы выставляем России требование немедленно прекратить провокации, а также предоставить беспрепятственный доступ членов миссии МАГАТЭ к ядерному объекту Украинского государства».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в РФ не хотят признавать серьезный риск выброса радиации в случае ЧП на ЗАЭС.