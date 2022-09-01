Зеленская записала видеообращение, в котором поздравила школьников с началом учебного года отметив, что получать знания – это их миссия, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал первой леди.

Супруга президента подчеркнула, что когда юные украинцы учатся, их страна побеждает, поскольку знания и мечты делают ее сильнее. Зеленская поблагодарила украинских защитников за то, что сегодня звонок прозвучит живую, пусть в части школ, учителей, которые продолжают давать детям знания в убежищах и онлайн.

Первая леди Украины призвала школьников возвращаться к учебному процессу, пока им будут возвращать нормальную жизнь. Она добавила, что праздник 1 сентября важен для всей страны, поскольку каждый понимает, что Первого звонка могло и не быть.

Ранее Зеленская написала трогательное «письмо любви» украинцам, которые находятся в оккупации.