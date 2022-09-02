Эксперт обратил внимание на то, что военные операции нарастают с двух сторон именно сейчас. Боевые действия обостряются не просто так, по словам Черника, через месяц-полтора в Украине начнутся сильные дожди, что существенно отразится на ходе войны, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Как отмечает аналитик, оккупанты осознают, что то, что они смогут удержать до ухудшения погодных условий, и будет линией разграничения. Такая же ситуация складывается и для наших военных.

Черник убежден, что из-за больших дождей война осенью притихнет и сражение перейдет в контрбатарейную борьбу, став своего рода оперативной паузой.

По этой причине США включили в последний пакет военной помощи Украине большую линейку контрбатарейных радаров, чтобы дать возможность ВСУ перемолоть артиллерию врага.

Эксперт добавил, что окончательную войну стоит ожидать весной, эти боевые действия должны свести в могилу всех захватчиков.

Отметим, что в Институте изучения войны рассказали, какую нереальную задачу поставил перед российскими оккупантами Путин относительно «полного освобождения» Донбасса.